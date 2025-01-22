— центральный матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют 22 января на поле «Парк-де-Пренс». Начало в 23:00 мск.

Обе команды подошли к матчу в хорошей форме. ПСЖ выиграл 8 матчей подряд. На выходных «парижане» одолели «Ланс» 2:1. «Ман Сити» в АПЛ разгромил 6:0 «Ипсвич Таун». Это была четвертая победа команды Гвардиолы в последних пяти играх и шестой матч без поражений.

В Лиге чемпионов ситуация у обеих сторон складывается не лучшим образом. ПСЖ с 7 очками пока что вне зоны плей-офф, но победа исправит эту проблемы. В прошлом туре «парижане» обыграли «Зальцбург» 3:0. «Ман Сити» в прошлый раз на выезде уступил «Ювентусу» 0:2, и в случае очередной неудачи «горожане» могут опуститься ниже 24-й строчки.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на поединок. На выбор доступны прогноз с коэффициентом 3.80 и более смелая ставка с коэффициентом 10.0.

подготовили два прогноза на поединок. На выбор доступны прогноз с коэффициентом 3.80 и более смелая ставка с коэффициентом 10.0. Котировки букмекеров: 2.51 на ПСЖ, 3.80 на ничью и 2.75 на «Манчестер Сити».

ИИ предсказал, что ПСЖ обыграет «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Манчестер Сити», а также статистику и составы команд можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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