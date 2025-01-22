Обе команды подошли к матчу в хорошей форме. ПСЖ выиграл 8 матчей подряд. На выходных «парижане» одолели «Ланс» 2:1. «Ман Сити» в АПЛ разгромил 6:0 «Ипсвич Таун». Это была четвертая победа команды Гвардиолы в последних пяти играх и шестой матч без поражений.
В Лиге чемпионов ситуация у обеих сторон складывается не лучшим образом. ПСЖ с 7 очками пока что вне зоны плей-офф, но победа исправит эту проблемы. В прошлом туре «парижане» обыграли «Зальцбург» 3:0. «Ман Сити» в прошлый раз на выезде уступил «Ювентусу» 0:2, и в случае очередной неудачи «горожане» могут опуститься ниже 24-й строчки.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на поединок. На выбор доступны прогноз с коэффициентом 3.80 и более смелая ставка с коэффициентом 10.0.
- Котировки букмекеров: 2.51 на ПСЖ, 3.80 на ничью и 2.75 на «Манчестер Сити».
- ИИ предсказал, что ПСЖ обыграет «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Манчестер Сити», а также статистику и составы команд можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.
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