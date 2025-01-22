ОконченШахтер — Брест 2:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий Судаков«Шахтер» — «Брест» 2:0. Онлайн
  • 22:15
    • «Реал» — «РБ Зальцбург»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
  • 22:09
    • Холанн и Де Брейне — в стартовом составе «Ман Сити» на матч против ПСЖ
  • 21:39
    • Глава «Зенита» сообщил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд»
  • 21:29
    • Официально: Селихов покинул «Спартак»
    Все новости спорта

    ПСЖ — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    ПСЖ«Манчестер Сити» — центральный матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют 22 января на поле «Парк-де-Пренс». Начало в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды подошли к матчу в хорошей форме. ПСЖ выиграл 8 матчей подряд. На выходных «парижане» одолели «Ланс» 2:1. «Ман Сити» в АПЛ разгромил 6:0 «Ипсвич Таун». Это была четвертая победа команды Гвардиолы в последних пяти играх и шестой матч без поражений.

    В Лиге чемпионов ситуация у обеих сторон складывается не лучшим образом. ПСЖ с 7 очками пока что вне зоны плей-офф, но победа исправит эту проблемы. В прошлом туре «парижане» обыграли «Зальцбург» 3:0. «Ман Сити» в прошлый раз на выезде уступил «Ювентусу» 0:2, и в случае очередной неудачи «горожане» могут опуститься ниже 24-й строчки.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на поединок. На выбор доступны прогноз с коэффициентом 3.80 и более смелая ставка с коэффициентом 10.0.

    • Котировки букмекеров: 2.51 на ПСЖ, 3.80 на ничью и 2.75 на «Манчестер Сити».

    • ИИ предсказал, что ПСЖ обыграет «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Манчестер Сити», а также статистику и составы команд можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал Мадрид» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры