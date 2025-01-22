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    Луис Энрике: Игра с «Манчестер Сити» будет очень важной

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о матче с «Манчестер Сити» в 7-м туре Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Это очень важная игра, к которой должны быть готовы все. Я думаю, что обе команды постараются задействовать свое лучшее оружие. С новым форматом Лиги чемпионов никто не мог предсказать, где окажутся "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Мы до сих пор не знаем, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти в следующий раунд, но, возможно, после этого раунда мы это узнаем.

    Если что-то и определяет Пепа Гвардиолу и меня, так это то, что нам обоим нравится играть в атаку.

    Мы надеемся, что при поддержке наших трибун мы сможем играть лучше, хотя и знаем, что это будет трудно. У нас есть все ингредиенты для того, чтобы завтрашняя игра стала отличным футбольным матчем. Пусть победит лучшая команда, и я надеюсь, что это будет "ПСЖ", — цитирует Энрике клубная пресс-служба.

    Матч между командами начнется 22 января в 23:00 мск.

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    После шести туров "Сити" занимает 24-е место в турнирной таблице, "ПСЖ" находится на 26-й строчке.

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