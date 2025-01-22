Луис Энрике: Игра с «Манчестер Сити» будет очень важной

Наставник «ПСЖ»высказался о матче с «Манчестер Сити» в 7-м туре Лиги чемпионов.

«Это очень важная игра, к которой должны быть готовы все. Я думаю, что обе команды постараются задействовать свое лучшее оружие. С новым форматом Лиги чемпионов никто не мог предсказать, где окажутся "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Мы до сих пор не знаем, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти в следующий раунд, но, возможно, после этого раунда мы это узнаем.

Если что-то и определяет Пепа Гвардиолу и меня, так это то, что нам обоим нравится играть в атаку.

Мы надеемся, что при поддержке наших трибун мы сможем играть лучше, хотя и знаем, что это будет трудно. У нас есть все ингредиенты для того, чтобы завтрашняя игра стала отличным футбольным матчем. Пусть победит лучшая команда, и я надеюсь, что это будет "ПСЖ", — цитирует Энрике клубная пресс-служба.

Матч между командами начнется 22 января в 23:00 мск.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

После шести туров "Сити" занимает 24-е место в турнирной таблице, "ПСЖ" находится на 26-й строчке.