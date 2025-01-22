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    Ещенко: Нельзя было так поступать с Селиховым

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    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об уходе голкипера Александра Ещенко из стана «красно-белых».

    Александр Селихов покинул «Спартак»
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    Александр Селихов покинул «Спартак»

    «Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определённая конкуренция.

    Он помогал в еврокубках. Потом были травмы, пришёл Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга. Мне бы хотелось, чтобы их двоих оставили в клубе до конца их карьеры», — сказал Ещенко Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Селихов провел за «Спартак» 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

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