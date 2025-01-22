Ещенко: Нельзя было так поступать с Селиховым

Бывший защитниквысказался об уходе голкипераиз стана «красно-белых».

«Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определённая конкуренция.

Он помогал в еврокубках. Потом были травмы, пришёл Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга. Мне бы хотелось, чтобы их двоих оставили в клубе до конца их карьеры», — сказал Ещенко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Селихов провел за «Спартак» 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.