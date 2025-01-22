Эракович: Самая нелюбимая часть сборов — это та, где мы работаем без мяча

Защитникподелился своим мнением о сборах команды.

«Отношение к сборам? Мне больше нравится, когда начинаются официальные игры, стартует чемпионат. Товарищеские матчи играть сложнее: задачи понятны, но спортивной мотивации меньше, чем в играх чемпионата или Кубка, где есть чёткая цель. Но я понимаю, что они очень важны для лучшей подготовки ко второй части сезона. Так что я ни в одной из этих категорий.

Самая нелюбимая часть сборов? Конечно, та, где мы работаем без мяча. Когда мы просто бегаем — думаю, никто не скажет, что ему это нравится. Самая любимая? Люблю квадраты, разные упражнения с мячом, игру в футбол», — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне сербский защитник провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.