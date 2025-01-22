Энрике — о матче с «Ман Сити»: Все игроки должны выложиться на 100 процентов

Главный тренерподелился мыслями перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против

«Это будет особенный матч из-за его турнирного значения, а также потому, что меня ждёт встреча с моим другом (Хосепом Гвардиолой), с которым я играл вместе и который прошёл ту же тренерскую школу в Барселоне. У нас очень похожая игровая философия, так что нас ждёт хороший матч.

Мы должны как можно лучше сыграть с мячом. Возможно, мы будем больше владеть мячом, а может быть, сыграем на контратаках — посмотрим. Все игроки должны выложиться на 100 процентов. Но мы стараемся подходить с таким настроем к каждой игре. Проиграть не зазорно. Такова жизнь. Главное — настрой», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 6-и туров в общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ занимает 26-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 24-й позиции с 8-ю баллами.