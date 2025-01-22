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    Энрике — о матче с «Ман Сити»: Все игроки должны выложиться на 100 процентов

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
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    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    «Это будет особенный матч из-за его турнирного значения, а также потому, что меня ждёт встреча с моим другом (Хосепом Гвардиолой), с которым я играл вместе и который прошёл ту же тренерскую школу в Барселоне. У нас очень похожая игровая философия, так что нас ждёт хороший матч.

    Мы должны как можно лучше сыграть с мячом. Возможно, мы будем больше владеть мячом, а может быть, сыграем на контратаках — посмотрим. Все игроки должны выложиться на 100 процентов. Но мы стараемся подходить с таким настроем к каждой игре. Проиграть не зазорно. Такова жизнь. Главное — настрой», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
  • Сегодня

    • Матч между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 6-и туров в общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ занимает 26-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 24-й позиции с 8-ю баллами.

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