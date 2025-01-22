Стало известно, какой штраф «Динамо» наложило на Бителло

Комментаторрассказал о санкциях, которыеприменило к полузащитникуиз-за неявки на зимние сборы команды.

«По моей информации, Бителло будет оштрафован на зарплату за январь на данный момент.

Переговоры с "Ботафого" идут, сумма контракта обсуждается в районе € 18-20 млн, идут эти переговоры чрезвычайно сложно, потому что никак клубы не могут согласовать число траншей, сумму стартовой выплаты. Бразильский клуб хочет эту сумму растянуть на как можно большее количество трансферных периодов.

Он (Бителло) вообще не выходит на связь. "Динамо" поддерживает связь только с агентом футболиста. Если ситуация будет продолжаться, это будет ещё один штраф на ещё одну месячную зарплату», — сказал Дерунец в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Бителло покинул расположение «Динамо» в середине декабря 2024-го года и с тех пор не появлялся в расположении московского клуба. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «бело-голубых» 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач.