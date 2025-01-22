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    Аморим: Самая большая ответственность лежит на мне, потому что я тренер

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о текущей ситуации в команде.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Я не снимаю ответственность с игроков. Я хочу сказать, что судя по вашим комментариям, я перекладываю вину на игроков. А я говорю, что нужно действительно постараться, чтобы найти команду "Манчестер Юнайтед", которая бы проигрывала семь из 10 матчей, и это моя вина. Это те же самые игроки, которые играют хуже при новом тренере. Это моя главная забота на данный момент.

    Я не снимаю ответственность с игроков, но нам нужно улучшить некоторые детали, и я это уже объяснил. В том, как мы играем, мы слишком нервничаем с мячом. Это был не самый удачный момент, чтобы высказывать это после поражения, но есть как есть, и я всегда такой. Я всегда говорю прямо, и сейчас я заявляю: мы выступаем очень плохо, а наши результаты просто ужасные. Все связано — игроки, персонал, тренерский штаб. Но самая большая ответственность лежит на мне, потому что я тренер», — приводит слова Аморима BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

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