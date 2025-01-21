Тарханов: Уход Зделара не станет потерей для ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал возможный уход полузащитника

«Он не выходит в основном составе, поэтому понятно, что он хочет уйти, и держать его не будут. Чем запомнился Зделар? Честно говоря, он мне особо своей игрой не запомнился. Он выходил — как‑то даже не обращал внимания. Запоминающимся, ярким игроком, конечно, нельзя его назвать. Потерей для команды, думаю, он не станет», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Сегодня, 21 января, стало известно о том, что Зделар хочет покинуть стан армейцев и попробовать свои силы в другом клубе. Контракт 29-летнего полузащитника истекает по окончании сезона.