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    Тарханов: Уход Зделара не станет потерей для ЦСКА

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    Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможный уход полузащитника Саши Зделара.

    Саша Зделар
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    Саша Зделар

    «Он не выходит в основном составе, поэтому понятно, что он хочет уйти, и держать его не будут. Чем запомнился Зделар? Честно говоря, он мне особо своей игрой не запомнился. Он выходил — как‑то даже не обращал внимания. Запоминающимся, ярким игроком, конечно, нельзя его назвать. Потерей для команды, думаю, он не станет», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

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