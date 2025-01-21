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    Семак прокомментировал трансфер Луиса Энрике

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    Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, чем привлек вингер «Ботафого» Луис Энрике, о переходе которого клуб объявил 20 января.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мы давно следили за ним и смотрели за его выступлением, когда он еще играл в "Бетисе", хотя не совсем получилась у него, конечно, игра в испанском чемпионате. Но последний сезон он провел очень хорошо.

    Луис Энрике — игрок достаточно быстрый, хорошо оснащен технически, умеет обыгрывать. И я думаю, сейчас самое главное для нас — постараться сделать так, чтобы он быстрее адаптировался. Игрок достаточно молод, смена чемпионата — естественно, это всегда определенные сложности для любого футболиста, тем более молодого.

    Поэтому для нас сейчас важно, чтобы он влился в команду, в коллектив, понял те требования, которые у нас есть, и набрал физическую форму. А дальше посмотрим: если он будет готов, то, конечно, по качествам это тот игрок, который сможет помочь команде», — цитирует Семака пресс‑служба «Зенита».

  • Официально: Луис Энрике стал игроком «Зенита»
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    • В качестве сделки по переходу Луиса Энрике зимой в «Ботафого» отправится Артур, а по окончании сезона к чемпиону Бразилии присоединится Вендел.

    В составе «Ботафого» 24-летний Луис Энрике выиграл золотые медали Серии А и стал обладателем Кубка Либертадорес.

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