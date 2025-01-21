Орлов: Пока Соболев ничем «Зениту» не помог

Комментатороценил перспективыв составе

«Сможет ли Соболев выйти весной на новый уровень? Не готов отвечать на вопрос из серии — верю/не верю, Просто боюсь, что за три месяца подготовки он не сможет улучшить свои игровые качества. По сравнению со своими конкурентами он менее техничен, менее координирован. Другие форварды мастеровитее. Дай бог ему здоровья.

Может быть, эксперимент Семака и получится успешным. Но как бы выход на поле Соболева и весной не шел во вред команде. Пока он ничем "Зениту", увы, не помог. 0 голов и 0 результативных передач в РПЛ», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Соболев по ходу текущего сезона перешел в «Зенит» из «Спартака».