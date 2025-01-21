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    Медведев: Луис Энрике — очень интересный игрок

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что из «Ботафого» перешел хавбек Луис Энрике.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    24-летний бразилец в ближайшее время пройдет медосмотр в Дохе. Ожидается, что контракт будет подписан по схеме «4+1». В рамках сделки «Ботафого» получит Артура и Вендела.

    «Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в Главной лиге футбола (MLS).

    Его переход в "Зенит" должен помочь ему в плане игр за сборную. Поэтому мы надеемся, что он будет играть и за "Зенит", и за сборную Бразилии.

    Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», — приводит слова Медведева ТАСС.

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