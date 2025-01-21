Мбаппе: Я спокойно реагирую на критику

Форвард «Реала»рассказал, как относится к критике. По словам нападающего, он сохраняет спокойствие и продолжает двигаться вперед.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я нахожусь в своём лучшем моменте за всё время в "Реале".

Я очень спокоен, а критика — это нормально. Когда люди говорят негативные вещи, нужно быть спокойным и продолжать идти вперёд», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В текущем сезоне Мбаппе провел 29 матчей во всех турнирах. Нападающий забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.

Текущее соглашение Мбаппе с «Реалом» истекает в июне 2029 года.