ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ДенилсонСамые длинные контракты в истории футбола: от десятилетнего соглашения Денилсона до пожизненного Иньесты в «Барсе»
    Все новости спорта

    Энрике: В матче против «Манчестер Сити» придется защищаться

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    «Пеп Гвардиола был новатором на протяжении всей своей карьеры. Он не боится использовать новые идеи. Это матч, который даст нам возможность адаптироваться к тому, что придётся защищаться. Это очень увлекательно и мотивирует, потому что у нас очень молодая команда, несмотря на то что она обладает прекрасными качествами», — приводит слова Энрике RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 22 января, и начнется в 23:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативный футбол
  • «Бенфика» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА продолжит проигрывать?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Разгромит ли «Галатасарай» «Динамо» Киев?
  • «Галатасарай» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры