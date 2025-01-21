Энрике: В матче против «Манчестер Сити» придется защищаться

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Пеп Гвардиола был новатором на протяжении всей своей карьеры. Он не боится использовать новые идеи. Это матч, который даст нам возможность адаптироваться к тому, что придётся защищаться. Это очень увлекательно и мотивирует, потому что у нас очень молодая команда, несмотря на то что она обладает прекрасными качествами», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, что матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 22 января, и начнется в 23:00 мск.