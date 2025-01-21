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    Анчелотти отреагировал на слухи о своем решении покинуть «Реал» в конце сезона

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    Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он решил покинуть пост главного тренера мадридского «Реала» после завершения сезона.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это неправда, что я решил покинуть "Реал" в конце сезона.

    Как и президент клуба Флорентино Перес, я хочу остаться здесь еще на четыре года. Будет идеально, если мы вместе попрощаемся с "Реалом" в 2029 году.

    Хочу быть предельно ясным: я никогда не буду решать, когда мне уходить из "Реала". Это не я должен решать», — приводит слова итальянского специалиста известный журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, ранее также писали, что президент «Реала» Флорентино Перес может уволить Анчелотти еще до весны в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После этого временным тренером «сливочных» может стать директор клуба Сантьяго Солари.

    «Реал» занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов после шести туров. В оставшихся матчах общего этапа «Королевский клуб» сыграет с «Зальцбургом» и «Брестом».

    По слухам, летом 2025 года пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо, который в настоящее время работает в леверкузенском «Байере».

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 20 туров.

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