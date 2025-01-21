ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Дементьев«Не жду от "Ман Сити" и ПСЖ суперзрелищного матча». Кирилл Дементьев — о ярком уик-энде в Европе и Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Анчелотти намерен остаться в «Реале»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Карло Анчелотти не планирует покидать «Реал» после завершения текущего сезона.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    Ранее сообщалось, что Анчелотти решил уйти из «Реала» этим летом.

    Авторитетное издание The Athletic утверждает, что эта информация не соответствует действительности. Итальянец по-прежнему настроен продолжать работу в «Королевском клубе».

    Напомним, ранее также писали, что президент «Реала» Флорентино Перес может уволить Анчелотти еще до весны в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После этого временным тренером «сливочных» может стать директор клуба Сантьяго Солари.

  • Новая экономическая реальность. Совсем скоро трансферы от 100 млн евро станут редкостью
  • Футбольный мир знакомится с понятием «дефляция»
  • 16/01/2025

    • «Реал» занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов после шести туров. В оставшихся матчах общего этапа «Королевский клуб» сыграет с «Зальцбургом» и «Брестом».

    По слухам, летом 2025 года пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо, который в настоящее время работает в леверкузенском «Байере».

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 20 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативный футбол
  • «Бенфика» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА продолжит проигрывать?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Разгромит ли «Галатасарай» «Динамо» Киев?
  • «Галатасарай» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры