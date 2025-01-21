Анчелотти намерен остаться в «Реале»

не планирует покидатьпосле завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Анчелотти решил уйти из «Реала» этим летом.

Авторитетное издание The Athletic утверждает, что эта информация не соответствует действительности. Итальянец по-прежнему настроен продолжать работу в «Королевском клубе».

Напомним, ранее также писали, что президент «Реала» Флорентино Перес может уволить Анчелотти еще до весны в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После этого временным тренером «сливочных» может стать директор клуба Сантьяго Солари.

«Реал» занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов после шести туров. В оставшихся матчах общего этапа «Королевский клуб» сыграет с «Зальцбургом» и «Брестом».

По слухам, летом 2025 года пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо, который в настоящее время работает в леверкузенском «Байере».

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 20 туров.