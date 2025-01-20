Широков: Спросите у руководства «Зенита», зачем им нужен Луис Энрике

Экс-игрок «Зенита»оценил возможный переход вингера «Ботафого»в санкт-петербургский клуб.

Ожидается, что сумма сделки составит 30 млн евро + 2 млн евро бонусами.

«У руководства "Зенита" спросите, зачем им нужен такой дорогой игрок. Если тратят большие деньги, значит, считают это разумным. Наверное, стоило бы обратить внимание на российскую молодёжь в нынешнее время, не раз говорили об этом. Но дальше разговора же не пошло.

Я смотрю на факты, зачем мне верить или нет, что клубы поменяют свою политику. Вы видите тенденцию, что русские сейчас больше играют?» — сказал Широков «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице АПЛ, набрав 39 очков.