Широков: Спросите у руководства «Зенита», зачем им нужен Луис Энрике

Роман Широков Фото: globallookpress.com
Ожидается, что сумма сделки составит 30 млн евро + 2 млн евро бонусами.
«У руководства "Зенита" спросите, зачем им нужен такой дорогой игрок. Если тратят большие деньги, значит, считают это разумным. Наверное, стоило бы обратить внимание на российскую молодёжь в нынешнее время, не раз говорили об этом. Но дальше разговора же не пошло.
Я смотрю на факты, зачем мне верить или нет, что клубы поменяют свою политику. Вы видите тенденцию, что русские сейчас больше играют?» — сказал Широков «Чемпионату».
«Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице АПЛ, набрав 39 очков.