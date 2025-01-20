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    Широков: Спросите у руководства «Зенита», зачем им нужен Луис Энрике

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    Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил возможный переход вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский клуб.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    Ожидается, что сумма сделки составит 30 млн евро + 2 млн евро бонусами.

    «У руководства "Зенита" спросите, зачем им нужен такой дорогой игрок. Если тратят большие деньги, значит, считают это разумным. Наверное, стоило бы обратить внимание на российскую молодёжь в нынешнее время, не раз говорили об этом. Но дальше разговора же не пошло.

    Я смотрю на факты, зачем мне верить или нет, что клубы поменяют свою политику. Вы видите тенденцию, что русские сейчас больше играют?» — сказал Широков «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице АПЛ, набрав 39 очков.

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