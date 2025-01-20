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    Орещук — о Бителло: Надо наказывать таких футболистов, нечего ему шантажом заниматься

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    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об отказе полузащитника «бело-голубых» Бителло приезжать на зимние сборы команды.

    Бителло не приехал на зимний сбор «Динамо»
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    Бителло не приехал на зимний сбор «Динамо»

    «Что думаю об отсутствии Бителло на сборах "Динамо"? Надо наказывать таких футболистов. У него действующий контракт, что это такое: хочу — приезжаю, не хочу — не приезжаю. Если он хочет уйти в другой клуб, то приезжай и работай, а команды пусть между собой договариваются. Нечего ему шантажом заниматься.

    Почему некоторые иностранцы не приезжают на сборы? После "дела Диарры" нет нормального регламента, ФИФА отказывается штрафовать клубы, боясь, что опять проиграют дело, и все спихивают на игроков. Получается, что теперь футболисты что хотят, то и могут делать. Пока никто не понимает, какие санкции будут к таким футболистам. Пока ФИФА не определится что дальше делать, такие вещи и будут происходить, и не только в России, а по всему миру», — сказал Орещук «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось о том, что Бителло может перейти в бразильский «Ботафого». В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «Динамо» 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач.

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