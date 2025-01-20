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    Гладилин — о возможном уходе Селихова из «Спартака»: Он может подойти любой команде

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    Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный уход голкипера «красно-белых» Александра Селихова в зимнее трансферное окно.

    Александр Селихов может покинуть «Спартак»
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    Александр Селихов может покинуть «Спартак»

    «Селихову нужна игровая практика. Ему надо найти команду, где он будет основным вратарём. Саше уже неинтересно сидеть в запасе. Максименко же сильнее на данный момент. Это номер один в "Спартаке". Клуб должен помочь ему трудоустроиться.

    Селихов может подойти любой команде. У нас сильная вратарская школа. Сейчас во всех командах сильные вратари. Так что придётся ему бороться за место. Не будет такого, что он придёт и будет играть», — сказал Гладилин Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Селихов провел за «Спартак» 8 матчей во всех турнирах, в 3-х из которых сыграл «на ноль». «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице российской Премьер-лиги с 37-ю очками в активе после 18-и туров.

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