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    Желудков: У «Зенита» академия нужна для галочки, задача — выиграть титул

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    Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков выступил с критикой в адрес трансферной политики «сине-бело-голубых».

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты "Зенита". Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих "Зенит" не готовит, они им не нужны. Задача — выиграть титул. "Краснодар" идёт по другому пути, у них работает академия.

    У "Зенита" академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к "Зениту" они не готовы. Там нужно проявляться себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», — сказал Желудков Чемпионату.

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