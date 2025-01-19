Желудков: У «Зенита» академия нужна для галочки, задача — выиграть титул

Бывший футболиствыступил с критикой в адрес трансферной политики «сине-бело-голубых».

«У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты "Зенита". Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих "Зенит" не готовит, они им не нужны. Задача — выиграть титул. "Краснодар" идёт по другому пути, у них работает академия.

У "Зенита" академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к "Зениту" они не готовы. Там нужно проявляться себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», — сказал Желудков Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» готов заплатить «Ботафого» 35 млн. евро за трансфер полузащитника Луиса Энрике.