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    Юран: Легионеры? Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки

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    Известный тренер Сергей Юран высказался об отказе некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение своих команд.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я 10 лет проиграл в Европе и такого не видел ни в одном из четырех чемпионатов. Все возвращались вовремя и четко выполняли контракт. Видимо, мы обозначили такое отношение к легионерам, что они чувствуют себя привилегированными.

    И что мы теперь получаем? Мы теперь будем упрашивать их вернуться? Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем? Нам нужно менять отношение к нашему чемпионату, потому что легионеры едут сюда зарабатывать деньги. У себя они этих денег не получат. У нас должно появиться самоуважение», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

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