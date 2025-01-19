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    Гвардиола: Я бы не простил себе, если бы сейчас сказал, что собираюсь уйти

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу своего будущего в английском клубе.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я бы не простил себе, если бы сейчас сказал, что собираюсь уйти. Я бы не простил себя. Безусловно, это не значит, что всё вернётся на круги своя. По крайней мере, я ни секунды не пожалею о том, что не попробовал это. Ни секунды. И я работаю и пытаюсь это сделать.

    Я думаю, что большинство игроков хотят выйти из кризиса. Большинство игроков хотят попробовать и делают это, потому что я знаю, как они бегают и как страдают. Но страдания — это часть жизни, она никогда не бывает идеальной. Такова сама жизнь», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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