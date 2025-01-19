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    Гвардиола: У нас было ощущение, что нам придется действовать на трансферном рынке

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об активности клуба на трансферном рынке нынешней зимой.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «В минувшем сезоне у нас было ощущение, что рано или поздно нам придётся действовать на (трансферном) рынке. Этим мы и занимаемся.

    Не стали бы этого делать, если бы футболисты были в хорошей форме. Однако сегодня в нашем распоряжении есть один-два центральных защитника, не более», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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