Гвардиола: У нас было ощущение, что нам придется действовать на трансферном рынке

Главный тренеррассказал об активности клуба на трансферном рынке нынешней зимой.

«В минувшем сезоне у нас было ощущение, что рано или поздно нам придётся действовать на (трансферном) рынке. Этим мы и занимаемся.

Не стали бы этого делать, если бы футболисты были в хорошей форме. Однако сегодня в нашем распоряжении есть один-два центральных защитника, не более», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на подписание защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

После 21-го тура в рамках английской Премьер-лиги «горожане» занимают 8-е место в таблице с 35-ю очками в активе.