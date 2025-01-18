Уолкотт: Всё, что было присуще Грилишу, вытравлено из него тренировками

Экс-форвард «Арсенала»выразил мнение, что вингерперестал показывать свой талант, играя за «Манчестер Сити».

«Грилиш обладает невероятным талантом, который был полностью убит в нём тренером! Просто чувствую, что он утратил свои сильные стороны. Всё, что было присуще Джеку Грилишу, вытравлено из него тренировками.

Когда в последний раз он брал мяч, проявлял самостоятельность и заставлял людей вставать с мест? Больше я не вижу, чтобы люди вставали с мест из-за действий Грилиша», — сказал Уолкотт в эфире BBC Live.

В текущем сезоне Грилиш в 20 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал четыре ассиста. Его контракт истекает в июне 2027 года.