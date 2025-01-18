Слот: Нуньес будет забивать голы, я уверен

Наставник «Ливерпуля»поддержал нападающего команды. Форвард забил 4 гола в 26 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.

«Дарвин Нуньес будет забивать голы, я уверен. Он всегда делал это в течение своей карьеры.

Дарвин — нападающий, которого нам необходимо использовать определённым образом. В нынешнем сезоне мы пока что не смогли проявить его лучшие качества», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Текущий контракт Нуньеса с мерсисайдской командой истекает в июне 2028 года.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии на данный момент.