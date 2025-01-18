Слот: Нуньес будет забивать голы, я уверен

Арне Слот Фото: globallookpress.com
«Дарвин Нуньес будет забивать голы, я уверен. Он всегда делал это в течение своей карьеры.
Дарвин — нападающий, которого нам необходимо использовать определённым образом. В нынешнем сезоне мы пока что не смогли проявить его лучшие качества», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Текущий контракт Нуньеса с мерсисайдской командой истекает в июне 2028 года.
Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии на данный момент.