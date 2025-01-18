ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ролан Гусев«Газзаев любил атакующий футбол». Ролан Гусев — о начавшихся сборах «Динамо» и своей невероятной результативности в ЦСКА
  • 10:57
    • Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open 2025
  • 08:45
    • Касаткина одолела Путинцеву и вышла в четвертый круг Australian Open
  • 08:37
    • Хачанов уступил Михельсену в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    Семин: Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с Бителло. Ранее футболист не прибыл вовремя на сбор московского «Динамо».

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать. Это было, есть и будет. Потому что это бизнес, в котором чем больше будет переходов, тем больше будет различных выплат.

    Бителло, конечно, талантливый игрок, но один футболист не должен играть такую громадную роль. Это не Месси, и не Мбаппе. У "Динамо" достаточно хороший состав», — приводит слова Семина «Советский спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Бителло отметился 1 голом и 10 ассистами в 21 матче за «Динамо». 25-летний бразилец не присоединился к российской команде в первый день после отпуска.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ювентус» беспроигрышную серию «Милана»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Атлетико» удержит лидерство в Примере
  • «Леганес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Мерсисайдцы» не упустят возможность оторваться от «Арсенала» в таблице
  • «Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры