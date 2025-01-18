Семин: Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать

Экс-наставник «Локомотива»высказался о ситуации с. Ранее футболист не прибыл вовремя на сбор московского «Динамо».

«Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать. Это было, есть и будет. Потому что это бизнес, в котором чем больше будет переходов, тем больше будет различных выплат.

Бителло, конечно, талантливый игрок, но один футболист не должен играть такую громадную роль. Это не Месси, и не Мбаппе. У "Динамо" достаточно хороший состав», — приводит слова Семина «Советский спорт».

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В текущем сезоне Бителло отметился 1 голом и 10 ассистами в 21 матче за «Динамо». 25-летний бразилец не присоединился к российской команде в первый день после отпуска.