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    Мендеш требует у «Пари Сен-Жермен» контракт на 10 млн евро в год

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    Нуну Мендеш до сих пор не согласовал с «Пари Сен-Жермен» условия нового контракта.

    Нуну Мендеш
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    Нуну Мендеш

    По информации Actu Foot, португальский футболист требует от парижского клуба повышение зарплаты до 10 миллионов евро в год.

    Пока что стороны не приблизились к заключению соглашения, но источник также отмечает, что «ПСЖ» не намерен сохранить Мендеша в команде.

    За ситуацией внимательно следят как минимум два клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мендеша в 55 миллионов евро. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.

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