Мендеш требует у «Пари Сен-Жермен» контракт на 10 млн евро в год

до сих пор не согласовал сусловия нового контракта.

По информации Actu Foot, португальский футболист требует от парижского клуба повышение зарплаты до 10 миллионов евро в год.

Пока что стороны не приблизились к заключению соглашения, но источник также отмечает, что «ПСЖ» не намерен сохранить Мендеша в команде.

За ситуацией внимательно следят как минимум два клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мендеша в 55 миллионов евро. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.