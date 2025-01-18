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    Гвардиола: Фодену нужно сохранить настроение, его природный талант сделает все остальное

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о полузащитнике своей команды Филе Фодене, который в нынешнем сезоне подвергся критике.

    Фил Фоден и Хосеп Гвардиола
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    Фил Фоден и Хосеп Гвардиола

    «То, что он делает в последнее время, не так уж плохо. Необходимо сохранять спокойствие.

    В первой половине сезона он был более беспокойным. В его адрес были какие-то придирки, сомнения в его форме. Фоден был немного подавлен. Фил всё ещё молодой игрок, но уже обладающий опытом, накопившимся за многие годы.

    Иногда нужно отдохнуть, прийти в себя. Фодену нужно сохранить настроение, которое было у него в последние три недели, природный талант Фила сделает всё остальное», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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    • В нынешнем сезоне Фоден провел за «Манчестер Сити» 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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