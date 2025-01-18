Гвардиола: Фодену нужно сохранить настроение, его природный талант сделает все остальное

Главный тренеррассказал о полузащитнике своей команды, который в нынешнем сезоне подвергся критике.

«То, что он делает в последнее время, не так уж плохо. Необходимо сохранять спокойствие.

В первой половине сезона он был более беспокойным. В его адрес были какие-то придирки, сомнения в его форме. Фоден был немного подавлен. Фил всё ещё молодой игрок, но уже обладающий опытом, накопившимся за многие годы.

Иногда нужно отдохнуть, прийти в себя. Фодену нужно сохранить настроение, которое было у него в последние три недели, природный талант Фила сделает всё остальное», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне Фоден провел за «Манчестер Сити» 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.