Гладилин высказался о временном отъезде Станковича из расположения «Спартака»

Экс-футболистпрокомментировал новость о временном отъезде главного тренера «красно-белых»из-за семейных обстоятельств.

«Скажется ли отъезд Станковича из расположения "Спартака"? Нет, это никак не скажется. План сбора расписан, тренерский штаб с командой остался, футболисты там все профессиональные.

На первом сборе особо наигрывать состав не будут, костяк команды уже определен, а новых игроков тоже нет. Здесь проблем нет, помощники тренера будут дорабатывать. С психологической точки зрения отъезд Станковича тоже никак не скажется на команде», — сказал Гладилин «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.