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    Гладилин высказался о временном отъезде Станковича из расположения «Спартака»

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о временном отъезде главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича из-за семейных обстоятельств.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Скажется ли отъезд Станковича из расположения "Спартака"? Нет, это никак не скажется. План сбора расписан, тренерский штаб с командой остался, футболисты там все профессиональные.

    На первом сборе особо наигрывать состав не будут, костяк команды уже определен, а новых игроков тоже нет. Здесь проблем нет, помощники тренера будут дорабатывать. С психологической точки зрения отъезд Станковича тоже никак не скажется на команде», — сказал Гладилин «Матч ТВ».

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