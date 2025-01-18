Защитник «Зенита» Чистяков — о сборах: Самые страшные деньки уже позади

Защитникрассказал о зимних сборах команды.

«Как настроение на пятый день сборов? В целом я, да и вся команда, думаю, чувствуем себя хорошо. Самые страшные деньки, когда болят ноги, в принципе уже позади. Конечно, усталость накапливается, но определённая работа уже проделана. В том числе в тренажёрном зале. Втягиваемся, впереди ещё очень много работы, но уже чувствуем себя лучше.

Азарт как-то присутствует? Конечно, это сборы. Каждый хочет доказывать и зарабатывать своё место в составе. Поэтому здесь много единоборств, много стычек, где-то даже бывает немного жестковато, но это футбол, это нормально. Все доказывают свою состоятельность. Думаю, никто не против таких единоборств», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.