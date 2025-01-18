1-й таймБрентфорд — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Брентфорд» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    Анчелотти: Мбаппе изменил свое поведение за пределами поля, в перерывах между матчами

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу текущего положения дел у нападающего Килиана Мбаппе.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «С каждым днём Мбаппе стремится к прогрессу. Килиан изменил своё поведение за пределами поля, в перерывах между матчами. Он тихий и скромный.

    При этом статус Мбаппе на поле вырос. Он показывает очень высокий уровень и помогает товарищам по команде. Еще месяц назад я говорил, что его период адаптации закончился. Чувствую, что с каждым днём Килиан становится лучше», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Мбаппе провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал три ассиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ювентус» беспроигрышную серию «Милана»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Мерсисайдцы» не упустят возможность оторваться от «Арсенала» в таблице
  • «Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Атлетико» удержит лидерство в Примере
  • «Леганес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры