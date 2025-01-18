Анчелотти: Мбаппе изменил свое поведение за пределами поля, в перерывах между матчами

Главный тренердал комментарий по поводу текущего положения дел у нападающего

«С каждым днём Мбаппе стремится к прогрессу. Килиан изменил своё поведение за пределами поля, в перерывах между матчами. Он тихий и скромный.

При этом статус Мбаппе на поле вырос. Он показывает очень высокий уровень и помогает товарищам по команде. Еще месяц назад я говорил, что его период адаптации закончился. Чувствую, что с каждым днём Килиан становится лучше», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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В текущем сезоне Мбаппе провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал три ассиста.