Анчелотти — о давлении: Лучше сталкиваться с этим в «Реале», чем где-либо еще

Карло Анчелотти — главный тренер «Реала» Фото: globallookpress.com
«Лучше мне не отвечать вам на этот вопрос. Каждый справляется с ним по-своему. Работа тренера непростая, но лучше сталкиваться с этими проблемами в "Реале", чем где-либо ещё», — приводит слова Анчелотти Sport.es.
Ранее стало известно, когда руководство «Реала» может уволить главного тренера.
После 19-и туров в испанской Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 43 очками в активе, отставая от мадридского «Атлетико» на 1 балл.