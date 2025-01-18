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    Анчелотти — о давлении: Лучше сталкиваться с этим в «Реале», чем где-либо еще

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о давлении со стороны общественности во время работы в мадридском клубе.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «Лучше мне не отвечать вам на этот вопрос. Каждый справляется с ним по-своему. Работа тренера непростая, но лучше сталкиваться с этими проблемами в "Реале", чем где-либо ещё», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

    Ранее стало известно, когда руководство «Реала» может уволить главного тренера.

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    • После 19-и туров в испанской Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 43 очками в активе, отставая от мадридского «Атлетико» на 1 балл.

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