Анчелотти — о давлении: Лучше сталкиваться с этим в «Реале», чем где-либо еще

Главный тренеррассказал о давлении со стороны общественности во время работы в мадридском клубе.

«Лучше мне не отвечать вам на этот вопрос. Каждый справляется с ним по-своему. Работа тренера непростая, но лучше сталкиваться с этими проблемами в "Реале", чем где-либо ещё», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Ранее стало известно, когда руководство «Реала» может уволить главного тренера.

После 19-и туров в испанской Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 43 очками в активе, отставая от мадридского «Атлетико» на 1 балл.