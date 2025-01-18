Аморим — о результативности Хейлунна: Это скорее проблема команды

Главный тренервысказался о низкой результативности нападающего командыв нынешнем сезоне.

«У всех игроков есть моменты в этом сезоне. Я думаю, когда мы начинали этот путь вместе, Расмус был игроком, который всегда забивал. Так что он может вернуться в следующей игре, посмотрим.

Но я думаю, что это скорее проблема команды, чем проблема Расмуса. Это то, что вы можете увидеть из прошлого. В прошлом мы были переходной командой и остаёмся таковой до сих пор. Вы можете это почувствовать. Чтобы создать моменты в финальной трети, мы много боремся», — приводит слова Аморима Goal.com.

В нынешнем сезоне Хейлунн провел за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил 2 гола.