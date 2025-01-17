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    Яя Туре: «Манчестер Сити» всегда будет успешным клубом

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    Бывший капитан «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал неудачи «горожан» в текущем сезоне и выразил надежду, что скоро команда вернется на лидирующие позиции.

    Яя Туре и Пеп Гвардиола
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    Яя Туре и Пеп Гвардиола

    «Такое случается в какой-то момент. Я очень уважаю этот клуб. С тех пор как я ушел, они по-прежнему движутся вперед.

    Знаете, иногда мы забываем, что они тоже люди. Иногда это может случиться. Я не волнуюсь насчет этого — думаю, у них есть ресурсы и люди, которые могут выправить ситуацию. У меня нет никаких сомнений.

    Может быть, это будет довольно сложно, но "Манчестер Сити" всегда будет успешным. Они всегда будут возвращаться в форму», — сказл Туре в интервью Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Яя Туре играл за «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год, стал в его составе трехкратным чемпионом АПЛ. Сейчас «горожане» на шестом месте в чемпионате Англии с 35 очками.

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