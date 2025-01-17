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    Футболист «Зенита» Васильев перенес операцию

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    Пресс-служба «Зенита» заявила, что получивший травму на сборах хавбек Дмитрий Васильев выбыл из строя на два с половиной месяца.

    Дмитрий Васильев
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    Дмитрий Васильев

    У футболиста диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Травму он получил на сборах сине-бело-голубых.

    «По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Васильеву была сделана операция. Медицинская процедура прошла успешно. Первый этап реабилитации футболист проведёт на сборах вместе с командой, затем вернётся в Петербург. Ориентировочный срок восстановления составит два с половиной месяца», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

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    20-летний Васильев в текущем сезоне сыграл 8 матчей и забил два мяча. Текущее соглашение истекает в июне 2028 года.

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