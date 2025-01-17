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    Семин: Чем больше переходов, тем больше денег для футболистов

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    Российский тренер Юрий Семин дал комментарий по поводу отказа некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение команд.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Такая ситуация с легионерами была и раньше. В данной ситуации чем больше переходов, тем больше денег для футболистов. Поэтому здесь большую роль играют агенты. Когда вы берете игроков, обязательно нужно иметь агентов, которым можно доверять. Нужно иметь гарантии, что игрок не сбежит. Ничего нового здесь не происходит. Два или три года футболист играет — обязательно попросится уйти.

    Тренерам всегда нужно быть в напряжении. Всякое может случиться: могут приехать, а могут не приехать. Может, другие игроки будут получать свой шанс. Это стандартная вещь. Чем больше игрок переходит, тем больше финансовых возможностей для самого футболиста и его окружения», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что хавбек «Динамо» Бителло, форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес приняли решение не возвращаться в свои команды.

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