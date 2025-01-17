Слот: Мы все еще можем конкурировать с командами, которые тратят невероятное количество денег

Главный тренервысказался о лидерстве команды в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Мы знаем, насколько хороши мы должны быть каждый день, чтобы конкурировать в этой лиге. Дело не только в клубе, о котором вы говорите. "Челси" также потратил 1,2 миллиарда фунтов, и "Юнайтед" потратил невероятную сумму.

Каждая команда тратит здесь много денег, поэтому так интересно быть частью этой лиги. В некоторые сезоны "Ливерпуль" тратит немного больше, в остальные сезоны другие клубы тратят немного больше.

Вот что делает эту лигу такой интенсивной и сложной для победы. Но это и причина, по которой мы все хотим быть здесь, вы хотите соревноваться с лучшими и против лучших. Мы очень довольны командой, которая у нас есть на данный момент. Мы все еще можем конкурировать со всеми этими командами, которые тратят невероятное количество денег», — цитирует Слота Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии на данный момент.