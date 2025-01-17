Николич: К сожалению, у ЦСКА пока нет усиления

Главный тренер ЦСКАвысказался о текущем составе команды.

«Той группой футболистов, которые у нас здесь, я доволен. Всегда говорят, что сборы проходят в здоровом режиме, но это правда. Они стараются, работают.

У нас одновременно идет тактическая подготовка к чему‑то новому и, конечно, физическая. Одновременно это делается в очень хорошей атмосфере. Все мотивированы. Слава богу, все здоровы. Большая группа молодых футболистов.

У нас, к сожалению, усиления еще нет. Мы пошли на сборы старыми силами, готовимся ко второй части сезона», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

В ноября 2024 ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА до 2026 года.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.