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    Николич: К сожалению, у ЦСКА пока нет усиления

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о текущем составе команды.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Той группой футболистов, которые у нас здесь, я доволен. Всегда говорят, что сборы проходят в здоровом режиме, но это правда. Они стараются, работают.

    У нас одновременно идет тактическая подготовка к чему‑то новому и, конечно, физическая. Одновременно это делается в очень хорошей атмосфере. Все мотивированы. Слава богу, все здоровы. Большая группа молодых футболистов.

  • Николич: Мне сказали, что до начала сборов с ЦСКА снимут трансферный бан
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    • У нас, к сожалению, усиления еще нет. Мы пошли на сборы старыми силами, готовимся ко второй части сезона», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

    В ноября 2024 ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА до 2026 года.

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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