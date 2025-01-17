Гвардиола: Продление контракта с Холанном — это исключительная новость

Главный тренервысказался о продлении контракта с

«Продление контракта с Холанном до 2034 года — это исключительная новость для всех нас! Мы должны создать условия, в которых он будет неудержим — так он станет лучшим. Когда футболист решает подписать такой контракт на 9,5 лет, который не подписывал ещё никто, это значит, он хочет показать, насколько сильно хочет быть в этой команде», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

24-летний Холанн в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах. У форварда 21 забитый мяч и одна голевая передача.

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По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Холанна составляет 200 млн евро.