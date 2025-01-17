Эндрик — про игру за «Реал»: Анчелотти знает, что делает

Форвард «Реала»высказался о своем выступлении в нынешнем сезоне. Пока нападающий получает не так много игровой практики.

«Я не ожидал, что буду играть больше минут… Анчелотти знает, что делает. Он делает то, что лучше не для меня, а для команды. Если команде нужны Килиан (Мбаппе), Вини (Винисиус Жуниор) или Родриго, они будут в составе. Если это Арда Гюлер, он будет там. Если это буду я, то я буду там», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

18-летний Эндрик играет за «Реал» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне форвард в 17 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.