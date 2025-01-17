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    Араухо продлит контракт с «Барселоной»

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    Рональд Араухо не намерен покидать «Барселону».

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, уже в ближайшее время уругвайский защитник подпишет новый контракт с каталонским клубом.

    Действующее соглашение Араухо с «Барсой» рассчитано до июня 2026 года.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Араухо в 55 миллионов евро.

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    • Также отмечается, что «Барселона» уже ведет работу по подписанию новых контрактов с Ламином Ямалем, Гави и Педри.

    «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров.

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