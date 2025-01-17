Араухо продлит контракт с «Барселоной»

не намерен покидать

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, уже в ближайшее время уругвайский защитник подпишет новый контракт с каталонским клубом.

Действующее соглашение Араухо с «Барсой» рассчитано до июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Араухо в 55 миллионов евро.

Также отмечается, что «Барселона» уже ведет работу по подписанию новых контрактов с Ламином Ямалем, Гави и Педри.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров.