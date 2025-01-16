Ван Дейк: АПЛ — очень сложный чемпионат

Капитан «Ливерпуля»не считает, что у красных возник кризис. Команда в последних четырех матчах во всех турнирах одержала только одну победу — над «Аккрингтоном» в Кубке Англии.

«О, так мы теперь в кризисе? Это лишь подтверждает, что Премьер-лига — очень сложный чемпионат, где вы должны играть с сильными соперниками. Каждая игра сложная, мы должны находить способ добыть победу в каждом отдельном случае.

Думаю, что если мы будем играть так, как во втором тайме матча с "Ноттингемом", продолжим бороться, стараться, искать возможности, то я уверен, что мы будем забивать много, как в первой половине сезона», — приводит слова ван Дейка BBC.