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    Ван Дейк: АПЛ — очень сложный чемпионат

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    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не считает, что у красных возник кризис. Команда в последних четырех матчах во всех турнирах одержала только одну победу — над «Аккрингтоном» в Кубке Англии.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «О, так мы теперь в кризисе? Это лишь подтверждает, что Премьер-лига — очень сложный чемпионат, где вы должны играть с сильными соперниками. Каждая игра сложная, мы должны находить способ добыть победу в каждом отдельном случае.

    Думаю, что если мы будем играть так, как во втором тайме матча с "Ноттингемом", продолжим бороться, стараться, искать возможности, то я уверен, что мы будем забивать много, как в первой половине сезона», — приводит слова ван Дейка BBC.

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