Источник: Трент дал согласие на переход в «Реал»

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
По информации испанского издания Marca, Трент решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Источник при этом не исключает, что Александер-Арнольд станет игроком «Королевского клуба» в январе.
Трент готов переехать в столицу Испании в этом месяце, если «Реал» сможет договориться о сделке с «Ливерпулем».
По данным испанских СМИ, «Реал» предлагает за 26-летнего защитника 15 миллионов евро, но «Ливерпуль» считает эту сумму недостаточной.
Контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года.