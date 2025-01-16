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    Источник: Трент дал согласие на переход в «Реал»

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не будет продлевать контракт с клубом.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    По информации испанского издания Marca, Трент решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

    Источник при этом не исключает, что Александер-Арнольд станет игроком «Королевского клуба» в январе.

    Трент готов переехать в столицу Испании в этом месяце, если «Реал» сможет договориться о сделке с «Ливерпулем».

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    • По данным испанских СМИ, «Реал» предлагает за 26-летнего защитника 15 миллионов евро, но «Ливерпуль» считает эту сумму недостаточной.

    Контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года.

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