Источник: Трент дал согласие на переход в «Реал»

Защитник «Ливерпуля»не будет продлевать контракт с клубом.

По информации испанского издания Marca, Трент решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Источник при этом не исключает, что Александер-Арнольд станет игроком «Королевского клуба» в январе.

Трент готов переехать в столицу Испании в этом месяце, если «Реал» сможет договориться о сделке с «Ливерпулем».

По данным испанских СМИ, «Реал» предлагает за 26-летнего защитника 15 миллионов евро, но «Ливерпуль» считает эту сумму недостаточной.

Контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года.