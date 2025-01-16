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    Терехин считает, что «Динамо» стоит продать Бителло

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    Экс-футболист Олег Терехин высказался о возможном уходе полузащитника «Динамо» Бителло.

    Бителло может покинуть «Динамо»
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    Бителло может покинуть «Динамо»

    Напомним, что футболист не прибыл в расположение клуба на зимние сборы.

    «Пусть платят деньги за Бителло. Думаю, "Динамо" торгуется, потому что хочет другую сумму за игрока. Но для клуба это будет потерей. Надо ещё найти игрока такого уровня, чтобы он хотел приехать к нам.

    Если Бителло не хочет играть за "Динамо", смысл его держать? Надо продавать, а на его место купить кого-то, время есть», — сказал Терехин Чемпионату.

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  • 14/01/2025

    • В нынешнем сезоне Бителло провел за московское «Динамо» 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач.

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