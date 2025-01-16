Игрок «Зенита» Мостовой: Для меня первый сбор — это заново привыкнуть к мячу

Полузащитникрассказал о старте зимних сборов команды в Катаре.

«В четверг на сборах, можно сказать, был настоящий полноценный день, причем утром тоже не такая уж легкая тренировка была с тренажерным залом. Думаю, в пятницу это даст о себе знать (улыбается). А если серьезно, нагрузки — это часть нашей работы. Раз в полгода в любом случае через это проходим. И по нагрузке всё было хорошо, несмотря на последующее состояние. Ничего страшного.

Все ли привычно на сборах? Пока да. Правда, в пятницу ожидается необычный тест — что‑то новенькое. А так пятый год всё похоже, все понимают, через что пройдем. Спортивный центр в Дохе тот же, все знакомо, поля те же. Да и команда не сильно изменилась.

Насколько после отпуска вернулось чувство мяча? Для меня первый сбор — это заново привыкнуть к мячу, держать его под нагрузками, вспомнить, как с ним работать (улыбается). Поэтому не обращаю внимания на ошибки. Это нормально. Как и то, что координация немного потеряна вместе с чувством мяча. Нагрузки приличные — не просто переносятся. Пробежишь пару километров на скорость, потом мяч не держится и тяжело к тому же. Но для первого сбора, повторюсь, это нормально. Набираем кондиции и возвращаемся к работе с мячом, — передает слова Мостового "Матч ТВ".

Напомним, что первый сбор "Зенита" в Катаре продлится до 28-го января. После 18-и туров в российской Премьер-лиге "сине-бело-голубые" занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.