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    Литвинов: Моя цель на ближайшие полгода — прогрессировать, вернуть место в составе

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    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов отметил, какие задачи он ставит перед собой в ближайшие шесть месяцев.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Индивидуальная цель на ближайшие полгода — прогрессировать, вернуть место в составе. Также для меня индивидуальная, как и командная, цель — стать чемпионом. В перерывы на сборную хочется туда ездить, постоянно вызываться. Надеюсь, что повезет и, как и в прошлом году, найдут сильных соперников на весну, как тогда была Сербия.

    Перед перерывом Станкович сказал всей команде: "Не надо забывать, что вы футболисты! В отпуске надо работать". Это было больше сказано в шуточной форме. А тренер по физподготовке скинул программу. Все ответственно подходят к этому», — цитирует Литвинова РИА «Новости».

    Календарь и таблица РПЛ

    В первой части сезона Литвинов провел 19 матчей.

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