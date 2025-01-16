Литвинов: Моя цель на ближайшие полгода — прогрессировать, вернуть место в составе

Защитник «Спартака»отметил, какие задачи он ставит перед собой в ближайшие шесть месяцев.

«Индивидуальная цель на ближайшие полгода — прогрессировать, вернуть место в составе. Также для меня индивидуальная, как и командная, цель — стать чемпионом. В перерывы на сборную хочется туда ездить, постоянно вызываться. Надеюсь, что повезет и, как и в прошлом году, найдут сильных соперников на весну, как тогда была Сербия.

Перед перерывом Станкович сказал всей команде: "Не надо забывать, что вы футболисты! В отпуске надо работать". Это было больше сказано в шуточной форме. А тренер по физподготовке скинул программу. Все ответственно подходят к этому», — цитирует Литвинова РИА «Новости».

Календарь и таблица РПЛ

В первой части сезона Литвинов провел 19 матчей.