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    Литвинов: Угальде спокойно заиграет в Англии или в «ПСЖ»

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    Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов оценил потенциал форварда красно-белых Манфреда Угальде. Ранее сообщалось, что нападающий может покинуть московский клуб.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Может ли Угальде заиграть в Англии или в "ПСЖ"? Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут и к менталитету, который есть у русских футболистов.

    Сейчас он уже спокойно себя чувствует. Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде», — цитирует Литвинова «СЭ».

    Контракт с Угальде истекает летом 2028 года. В текущем сезоне форвард в 22-х встречах забил 16 мячей и сделал три ассиста.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 15 млн евро.

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