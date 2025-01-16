Литвинов: Угальде спокойно заиграет в Англии или в «ПСЖ»

Хавбек «Спартака»оценил потенциал форварда красно-белых. Ранее сообщалось, что нападающий может покинуть московский клуб.

«Может ли Угальде заиграть в Англии или в "ПСЖ"? Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут и к менталитету, который есть у русских футболистов.

Сейчас он уже спокойно себя чувствует. Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде», — цитирует Литвинова «СЭ».

Контракт с Угальде истекает летом 2028 года. В текущем сезоне форвард в 22-х встречах забил 16 мячей и сделал три ассиста.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 15 млн евро.