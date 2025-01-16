Кобелев: Бителло обязан приехать в расположение «Динамо» и решать вопросы

Экс-наставник «Динамо»подчеркнул, что считаетключевым футболистом московского клуба.

Ранее динамовцы вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одной из московских клиник.

«В ситуации с Бителло есть один выход. Существует подписанный контракт, который стороны должны исполнять. Бителло обязан приехать в расположение клуба и решать вопросы. В контракте прописаны штрафные санкции, если договор не исполняют — надо их применять. Бителло — один из ключевых футболистов в составе бело-голубых», — сказал Кобелев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Соглашение Бителло с «Динамо» рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей за столичный коллектив и забил один гол.