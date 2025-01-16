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    Стало известно, почему Гвардиолу бросила жена

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    Английские СМИ узнали, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой.

    Хосеп Гвардиола и Кристина Серра
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    Хосеп Гвардиола и Кристина Серра

    По информации Daily Mirror, Серра не хотела, чтобы Гвардиола продлевал контракт с «Манчестер Сити».

    Это также подтвердила журналистка Лорена Васкес: «Пеп был одержим футболом, для него он превыше всего, включая брак, что дорого ему стоило.

    Мы знаем, что одной из его целей был переезд в ОАЭ. Окружающие начали прощаться с ним, потому что он не собирался продлевать контракт.

    Это решение помогло ему сблизиться с женой, но, когда он решил остаться и продлить контракт, Кристина поняла, что с нее хватит. Именно она решила положить конец браку, который длился столько лет».

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    • Гвардиола и Серра были вместе 30 лет. В официальном браке пара состояла с 2014 года.

    Напомним, новый контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года.

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