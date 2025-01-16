Стало известно, почему Гвардиолу бросила жена

Английские СМИ узнали, почему главный тренер «Манчестер Сити»расстался с женой

По информации Daily Mirror, Серра не хотела, чтобы Гвардиола продлевал контракт с «Манчестер Сити».

Это также подтвердила журналистка Лорена Васкес: «Пеп был одержим футболом, для него он превыше всего, включая брак, что дорого ему стоило.

Мы знаем, что одной из его целей был переезд в ОАЭ. Окружающие начали прощаться с ним, потому что он не собирался продлевать контракт.

Это решение помогло ему сблизиться с женой, но, когда он решил остаться и продлить контракт, Кристина поняла, что с нее хватит. Именно она решила положить конец браку, который длился столько лет».

Гвардиола и Серра были вместе 30 лет. В официальном браке пара состояла с 2014 года.

Напомним, новый контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года.