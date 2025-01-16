Гришин: Неправильно отпускать Помазуна бесплатно, ЦСКА не общество благородных девиц

Российский тренервысказался о возможном уходе голкипера

Ранее в СМИ сообщали об интересе к вратарю со стороны «Спартака».

«Не удивляет, что Помазуну до сих пор не нашли клуб. Наверное, велись какие‑то переговоры. Илью воспитали в ЦСКА, вложили определённые средства, и каждый тренер вкладывал свои силы. Поэтому неправильно отпускать Помазуна бесплатно — армейцы наверняка просили какую‑то компенсацию. Мы же не общество благородных девиц, чтобы кого‑то воспитывать, а потом отдавать бесплатно.

Ему искали клуб, но ЦСКА должен получить за своего воспитанника хорошее вознаграждение. Это может для кого‑то звучать дико. Я работаю в системе ЦСКА и работал с Ильёй. Он хороший вратарь. Но если клуб тебя воспитывает с 13 лет и даёт дорогу в большой футбол, ты должен как‑то отблагодарить. Благодарность — это уйти из клуба без конфликта и чтобы команда получила за тебя компенсацию», — приводит слова Гришина Чемпионат.

Напомним, что Помазун был отстранен от основной команды ЦСКА перед началом нынешнего сезона. В сезоне 2023/2024 голкипер выступал за «Урал» на правах аренды.