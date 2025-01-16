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    Марио Фернандес заявил о желании продолжить карьеру

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    Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления.

    Как долго — одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично.

    Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

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    • Марио Фернандес находится без команды с лета 2024 года, когда он покинул «Зенит» в статусе свободного агента.

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