Марио Фернандес заявил о желании продолжить карьеру

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита»заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления.

Как долго — одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично.

Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Марио Фернандес находится без команды с лета 2024 года, когда он покинул «Зенит» в статусе свободного агента.