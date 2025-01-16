Марио Фернандес заявил о желании продолжить карьеру

Марио Фернандес Фото: globallookpress.com
«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления.
Как долго — одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично.
Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».
Марио Фернандес находится без команды с лета 2024 года, когда он покинул «Зенит» в статусе свободного агента.